Автохам на иномарке заблокировал скорую с пациентом в Ангарске

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Ангарск, 8 мая. Водитель иномарки заблокировал машину скорой помощи с пациентом, мешая медицинскому автомобилю доставить нуждающегося в помощи человека в больницу.

По данным источника в правоохранительных органах города, инцидент произошел сегодня утром в 86-й квартале Ангарска. Установлено, что скорую заблокировал управлявший легковой Toyota молодой человек. Сначала он подъехать к спецмашине и отказался пропускать врачей, а когда скорой все же удалось покинуть двор, он начал преследовать автомобиль до здания городской больницы.

«Молодой человек с угрозами пытался открыть двери «Газели». Врачам пришлось обратиться в полицию, — уточнил собеседник телеканала Life. Территорию больницы он покинул лишь после того, как ему сообщили о вызове стражей порядка. В настоящее время полиция ведет розыск мужчины.