Захарченко назвал взрывы у мемориала в ДНР «подарком» Киева к 9 мая

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Донецк, 8 мая. Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал попытку покушения украинских диверсантов во время поездки к мемориалу «Саур-Могила», назвав закладки взрывных устройств «подарком» к 9 мая.

Сегодня на кургане «Саур-Могила» в ДНР проходят мероприятия к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Александр Захарченко прокомментировал теракт, который произошел перед проездом его автоколонны к мемориалу. «Это подарки на 9 Мая. Шесть взрывных устройств сработали, начинены были поражающими элементами, одно разминировали, два не взорвались», — сказал Захарченко. Он подчеркнул, что подобных действий от властей Киева в ДНР ожидают буквально ежедневно. Власти рассматривают инцидент как теракт.​