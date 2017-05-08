Новак: РФ готова продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти

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Москва, 8 мая. Несмотря на недовольство, которое высказывают нефтяные компании, Россия положительно относится к идее пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти, действие которого заканчивается в 2017 году. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак.

«Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка и считает, что совместная инициатива по стабилизации мирового нефтяного рынка на текущий момент эффективна», — заявил он в беседе с журналистами.

Соглашение с ОПЕК, предусматривающее сокращение объемов добычи нефти, заключено на первое полугодие текущего года. Документ может быть продлен по инициативе и согласию сторон. Новак добавил, что сейчас Россия обсуждает возможно и варианты пролонгации. По его мнению, это положительно скажется на рынке добычи.