Армия Сирии уничтожила туннели «Джебхат ан-Нусры» под Дамаском

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Дамаск. 8 мая. Правительственная армия Сирии провела эффективную атаку против туннелей, использованных боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» для скрытного перемещения в пригороде Дамаска под названием Кабун. Войска пришлось продвигаться с огромной осторожностью, чтобы избежать жертв среди мирного населения в густонаселенных районах.

«В течение прошлой недели элитные силы пехоты САА взяли под свой контроль так называемое «кувейтское» здание, здание электрической компании и прилегающие дома, — рассказал Sputnik Persian источник в правительственной армии на условиях анонимности. — В ходе операции были арестовано много боевиков».

Как сообщил источник, правительственная армия сконцентрировалась на том, чтобы перерезать стратегически важные пути сообщения террористов.