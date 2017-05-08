Эксперт объяснил, почему нет полного удовлетворения от победы «Спартака»

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Москва, 8 мая. Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился эмоциями после победы столичного коллектива в российском чемпионате, которую подопечные Массимо Карреры оформили за три тура до завершения сезона.

По его словам, безусловно, после стольких лет неудач очень приятно, что «Спартак» сумел завоевать чемпионский титул, вот только полного удовлетворения от победы нет.

Как отметил 64-летний эксперт, все дело в том, что команда в этом сезоне не была стабильной, поскольку до зимнего перерыва крупно проиграла «Крыльям Советов», пропустив четыре безответных гола в свои ворота, а недавно потерпела поражение от ростовчан.

«Конечно, очень хорошо, что «Зенит» в воскресенье затормозил в игре с «Тереком». Впрочем, не случись этого чемпионства сейчас — оно бы все равно случилось: не в следующем матче с «Амкаром», так чуть позже», — цитирует Гаврилова «Вечерняя Москва».

Он также отметил, что приятно выступить в лигочемпионском турнире, но предугадать, как далеко в нем зайдет «Спартак», тяжело.