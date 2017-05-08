Ученые выяснили, как определить возраст женщины по ее запаху

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 8 мая. Группа ученых из США и Японии обнаружили, что по запаху женщины можно практически безошибочно определить ее возраст, точнее, по аромату парфюма, который выбирает представительница прекрасного пола.

Тяжелые запахи выбирают женщины постарше, считают исследователи, а вот легкие свежие запахи — молодые девушки. В ходе экспериментов выяснилось, что из набора духов — травяных, цветочных, ванильных и фруктовых женщины в возрасте выбирали тяжелые маскирующие естественный запах парфюмы.

Добровольцы-мужчины практически безошибочно определяли возраст женщины по тому запаху, который она выбрала. Ученые полагают, что женщины в возрасте подсознательно пытаются скрыть возрастные изменения кожного покрова, а соответственно и запах.