Сирия: САА отбила у «Джебхат ан-Нусры» грузовики с французскими ракетами

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Дамаск, 8 мая. Военные Сирийской арабской армии перехватили конвой боевиков, направлявшийся в Восточную Гуту с французскими ракетами, тысячами пуль, пулеметами и артиллерийскими снарядами.

О захвате четырех грузовиков с вооружением для террористов сообщило местное информационное агентство SANA. Таким образом, войска Дамаска лишили экстремистов шанса усилить свое вооружение.

Территории в Восточной Гуте сейчас контролируются террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусры» и других незаконных вооруженных формирований.

