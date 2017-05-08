Сирия: курды разделили на две части позиции ИГИЛ в Табке

В закладки

Скопировать

Дамаск, 8 мая. Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) смогли разделить на две части районы в сирийской Табке, которые захватили террористы «Исламского государства»* (деятельность запрещена в России), что упростит штурм города. Об этом сообщает сегодня курдское агентство Hawar News.

В ходе столкновений бойцы SDF смогли взять под контроль «Первый микрорайон города Табка», благодаря чему удалось отделить позиции ИГ* на плотине реки Евфрат от подконтрольных экстремистам районов.

В настоящее время бои между SDF и террористами продолжаются.

* Организация запрещена на территории РФ.