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Новости Сирии
Сирия: курды разделили на две части позиции ИГИЛ в Табке

Сирия: курды разделили на две части позиции ИГИЛ в Табке

12:38  8 Мая 2017
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Сирия: бойцы SDF разделили на две части позиции ИГИЛ в Табке

Дамаск, 8 мая. Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) смогли разделить на две части районы в сирийской Табке, которые захватили террористы «Исламского государства»* (деятельность запрещена в России), что упростит штурм города. Об этом сообщает сегодня курдское агентство Hawar News.

В ходе столкновений бойцы SDF смогли взять под контроль «Первый микрорайон города Табка», благодаря чему удалось отделить позиции ИГ* на плотине реки Евфрат от подконтрольных экстремистам районов.

В настоящее время бои между SDF и террористами продолжаются.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #курды #евфрат #табка
Дана Балан
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