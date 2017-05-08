Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

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Москва, 8 мая. Российский президент Владимир Путин поздравил глав стран СНГ с Днем победы, отметив, что лучшая дань уважения к воинам-освободителям — это совместная борьба против попыток искажения истории.

Накануне Дня победы глава государства Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, текст поздравления размещен на сайте Кремля. По словам российского президента, «лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма», отмечается в сообщении.

Путин передал поклон ветеранам Великой Отечественной войны, а также всем труженикам тыла, без которых невозможен был ратный подвиг. Президент пожелал им благополучия и долгой жизни. Напомним, что 9 мая на Красной площади состоится масштабный Парад Победы, в котором примут участие последние образцы вооружения.