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Сирия, 8 мая. Сирийские войска отразили нападение террористов ИГ** в районе гор Аш-Шумария к востоку от Хомса. На севере провинции Алеппо вновь столкнулись отряды ССА** и SDF****. Военнослужащие САА под Дамаском перехватили крупную поставку для «Джебхат ан-Нусры»*** из Иордании, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отразила атаку ИГ в районе между городами Хомс и Пальмира, уничтожив и ранив десятки террористов и ликвидировав их автомашину и минометы; перехватила грузовики, перевозившие боеприпасы для боевиков из Иордании в Восточную Гуту; понесла потери в живой силе в результате снайперского обстрела со стороны исламистов в Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет бои с «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте, группировки нанесли друг другу численный урон; уничтожила танк и бульдозер САА на севере провинции Хама.

Исламское государство» (ИГИЛ*): оказалось под артиллерийским обстрелом ССА к западу от Даръа; лишилось одного из основателей в ходе бомбардировки ВВС западной коалиции на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Курды: продолжают ожесточенные столкновения с отрядами ССА к северу от Алеппо.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) на шоссе к югу от Дамаска перехватили четыре грузовика с боеприпасами, предназначавшимся боевикам исламистского формирования «Джебхат Фатх аш-Шам», базирующимся на территории Восточной Гуты к северо-востоку от столицы, сообщил правительственный источник. В ходе допроса выяснилось, что грузовая колонна двигалась из Иордании. Амман наряду с Вашингтоном и Анкарой также поддерживает сирийскую вооруженную оппозицию, прежде всего, обеспечивая подразделения боевиков, дислоцирующиеся на юге республики близи границы.

В северо-восточный столичный район Барза прибыли несколько автобусов, на которых в скором времени в оккупированную провинцию Идлиб будет вывезена первая партия боевиков антиправительственных формирований, передает местный источник. Согласно его данным, в этой части Дамаска были также замечены машины скорой помощи сирийского Красного Креста. Таким образом, жителям занимаемых исламистами территорий столицы в скором времени будет оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, накануне при посредничестве представителей РФ между вооруженной оппозицией и правительством Сирии была достигнута договоренность, согласно которой, боевики покинут занимаемые ими позиции в обмен на беспрепятственный выезд в Идлиб. Кроме того, продолжаются переговоры по поводу эвакуации отрядов боевиков, базирующихся в соседнем районе Аль-Кабун.

Портал Damascus Now сообщает в вновь вспыхнувших стычках между боевиками отдельных оппозиционных группировок в Восточной Гуте. Отряды исламистского альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Ан-Нусрой», при поддержке «Файлак Аль-Рахман» ведут тяжелые бои с «Джейш Аль-Ислам» в районе населенного пункта Мисраба. Согласно информации источника, обе стороны несут потери ранеными и убитыми, однако столкновения пока не прекращаются. Противостояние былых союзников по коалиции «Фронт обороны» началось больше недели назад, при этом в ходе перестрелок гибнут не только сами террористы, но и местные жители.

Провинция Алеппо

На севере провинции возобновились столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и бойцами Демократической армии Сирии (SDF), передает портал Aleppo Media Centre. Жестокие бои фиксируются вблизи прифронтовых населенных пунктов Хамран и Ум Джалуд. Данных о потерях каждой из сторон конфликта пока не поступало. Боевики-оппозиционеры ССА, участвовавшие в турецкой военной кампании «Щит Евфрата», по-прежнему пользуются поддержкой Анкары, которая намерена полностью выбить курдов с севера республики. Армия Турции, кроме того, также продолжает вести незаконные боевые действия на территории САР, обстреливая позиции курдских сил.

Провинция Хомс

Правительственные подразделения сорвали очередную попытку атаки отрядов боевиков ИГ к востоку от города Хомс. Террористы совершили нападение на сирийские блокпосты недалеко от высот Тель-Шиха и Аль-Мадраджа. Однако военнослужащим САА удалось отбить атаку. При этом в ходе ожесточенных столкновений, по информации правительственного источника, были ликвидированы и ранены десятки боевиков, также уничтожены их военный пикап и две минометные установки. Таким образом, части армии САР развивают преимущество в районе горной цепи Аш-Шумария к западу от недавно освобожденного газового месторождения Аш-Шаир. Напомним, командование САА рассчитывает продолжать наступление в направлении стратегического оплота «Исламского государства»* — города Укейрибат, расположенного на востоке соседней провинции Хама вблизи ключевой магистрали Алеппо – Ханассер – Асирия – Саламия.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает Damascus Now, в городе Абу Хаммам на юго-востоке провинции в результате воздушного налета бомбардировщиков ВВС международной коалиции был нейтрализован один из основателей «Исламского государства» и бывший крупный чиновник, действовавший в иракском Мосуле, Абу Мухаммад Аль-Ираки. Отмечается, что Аль-Ираки в момент авиаудара передвигался на своем личном автомобиле вдоль окраины населенного пункта. Авиация западной коалиции активизировала работу на этом направлении в связи с масштабным наступлением оппозиционных сил на позиции ИГИЛ. Отряды боевиков заняли обширные территории в пустыне на юге провинции и окружили контролируемую террористами ИГ военную авиабазу, а также ряд населенных пунктов.

Провинция Даръа

Подконтрольный оппозиционной «свободной армии» источник FSA News сообщает, что боевики формирования провели массированный артиллерийский обстрел позиций террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в окрестностях населенного пункта Джлин в западной части провинции. О потерях в рядах противника источник не сообщает. В этом регионе Даръа фиксируются частые стычки между ССА и отрядами «Джейш Халид ибн Аль-Валид», действующими в интересах «Исламского государства». Ранее союзникам ИГ удалось отбить у боевиков оппозиционных сил обширные территории в этой части провинции и сформировать свой анклав. Тем не менее под контролем «свободной армии» и других организаций вооруженной оппозиции по-прежнему остается около 2/3 территорий Даръа.

Другой оппозиционный источник сообщает о ранениях, полученных офицером правительственной армии САР в результате снайперского обстрела со стороны боевиков-исламистов, продолжающих наступление на подконтрольный САА город Даръа. Террористам уже удалось захватить значительные части южных районов города — Аль-Маншии и Даръа Аль-Балад.

Провинция Ракка

По данным местного источника Raqqa SL, в столице провинции террористами «Исламского государства» был казнен мужчина, житель города Тадеф в провинции Алеппо Хасан Аль-Хатиб. Его обвинили в отступничестве от веры и публично расстреляли на одной из площадей города. Важно отметить, что боевики нередко устраивают казни с целью запугать местное население. Поводом для смертного приговора часто становятся также подозрения в связях с правительственными силами или международной коалицией, а также попытки побега с подконтрольных террористической организации территорий.

Провинция Хама

Как заявляет источник, связанный с командованием ССА, боевики бригады «Джейш Аль-Изза», являющейся частью Сирийской свободной армии, сегодня ночью несколькими ракетными ударами уничтожили танк и бульдозер правительственных войск к северу от населенного пункта Аз-Зилакьят, находящегося в северной части провинции. Напомним, данное поселение накануне было повторно освобождено от оккупации исламистов военнослужащими САА. Ранее в ходе масштабной кампании подразделения сирийской армии во главе с отрядами «Тигры» зачистили от боевиков ряд ключевых населенных пунктов в этом регионе. Сейчас наступление на этом направлении временно приостановлено.

* Организация запрещена на территории РФ.