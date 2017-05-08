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Новости Сирии
Сирия новости 8 мая 12.30: курды и ССА ведут бои в Алеппо, САА отбила атаку ИГ между Хомсом и Пальмирой

Сирия новости 8 мая 12.30: курды и ССА ведут бои в Алеппо, САА отбила атаку ИГ между Хомсом и Пальмирой

12:34  8 Мая 2017
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Войска САА отразили атаку ИГИЛ между Хомсом и Пальмирой

Сирия, 8 мая. Сирийские войска отразили нападение террористов ИГ** в районе гор Аш-Шумария к востоку от Хомса. На севере провинции Алеппо вновь столкнулись отряды ССА** и SDF****. Военнослужащие САА под Дамаском перехватили крупную поставку для «Джебхат ан-Нусры»*** из Иордании, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): отразила атаку ИГ в районе между городами Хомс и Пальмира, уничтожив и ранив десятки террористов и ликвидировав их автомашину и минометы; перехватила грузовики, перевозившие боеприпасы для боевиков из Иордании в Восточную Гуту; понесла потери в живой силе в результате снайперского обстрела со стороны исламистов в Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет бои с «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте, группировки нанесли друг другу численный урон; уничтожила танк и бульдозер САА на севере провинции Хама.

Исламское государство» (ИГИЛ*): оказалось под артиллерийским обстрелом ССА к западу от Даръа; лишилось одного из основателей в ходе бомбардировки ВВС западной коалиции на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Курды: продолжают ожесточенные столкновения с отрядами ССА к северу от Алеппо.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) на шоссе к югу от Дамаска перехватили четыре грузовика с боеприпасами, предназначавшимся боевикам исламистского формирования «Джебхат Фатх аш-Шам», базирующимся на территории Восточной Гуты к северо-востоку от столицы, сообщил правительственный источник. В ходе допроса выяснилось, что грузовая колонна двигалась из Иордании. Амман наряду с Вашингтоном и Анкарой также поддерживает сирийскую вооруженную оппозицию, прежде всего, обеспечивая подразделения боевиков, дислоцирующиеся на юге республики близи границы.

 В северо-восточный столичный район Барза прибыли несколько автобусов, на которых в скором времени в оккупированную  провинцию Идлиб будет вывезена первая партия боевиков антиправительственных формирований, передает местный источник. Согласно его данным, в этой части Дамаска были также замечены машины скорой помощи сирийского Красного Креста. Таким образом, жителям занимаемых исламистами территорий столицы в скором времени будет оказана необходимая медицинская помощь. Напомним, накануне при посредничестве представителей РФ между вооруженной оппозицией и правительством Сирии была достигнута договоренность, согласно которой, боевики покинут занимаемые ими позиции в обмен на беспрепятственный выезд в Идлиб. Кроме того, продолжаются переговоры по поводу эвакуации отрядов боевиков, базирующихся в соседнем районе Аль-Кабун.

Портал Damascus Now сообщает в вновь вспыхнувших стычках между боевиками отдельных оппозиционных группировок в Восточной Гуте. Отряды исламистского альянса «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Ан-Нусрой», при поддержке «Файлак Аль-Рахман» ведут тяжелые бои с «Джейш Аль-Ислам» в районе населенного пункта Мисраба. Согласно информации источника, обе стороны несут потери ранеными и убитыми, однако столкновения пока не прекращаются. Противостояние былых союзников по коалиции «Фронт обороны» началось больше недели назад, при этом в ходе перестрелок гибнут не только сами террористы, но и местные жители.

В Восточной Гуте продолжаются бои между оппозиционными группировками

Провинция Алеппо

На севере провинции возобновились столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и бойцами Демократической армии Сирии (SDF), передает портал Aleppo Media Centre. Жестокие бои фиксируются вблизи прифронтовых населенных пунктов Хамран и Ум Джалуд. Данных о потерях каждой из сторон конфликта пока не поступало. Боевики-оппозиционеры ССА, участвовавшие в турецкой военной кампании «Щит Евфрата», по-прежнему пользуются поддержкой Анкары, которая намерена полностью выбить курдов с севера республики. Армия Турции, кроме того, также продолжает вести незаконные боевые действия на территории САР, обстреливая позиции курдских сил.

Провинция Хомс

Правительственные подразделения сорвали очередную попытку атаки отрядов боевиков ИГ к востоку от города Хомс. Террористы совершили нападение на сирийские блокпосты недалеко от высот Тель-Шиха и Аль-Мадраджа. Однако военнослужащим САА удалось отбить атаку. При этом в ходе ожесточенных столкновений, по информации правительственного источника, были ликвидированы и ранены десятки боевиков, также уничтожены их военный пикап и две минометные установки. Таким образом, части армии САР развивают преимущество в районе горной цепи Аш-Шумария к западу от недавно освобожденного газового месторождения Аш-Шаир. Напомним, командование САА рассчитывает продолжать наступление в направлении стратегического оплота «Исламского государства»* — города Укейрибат, расположенного на востоке соседней провинции Хама вблизи ключевой магистрали Алеппо – Ханассер – Асирия – Саламия

САА отбила нападение ИГ в горах Шумария

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает Damascus Now, в городе Абу Хаммам на юго-востоке провинции в результате воздушного налета бомбардировщиков ВВС международной коалиции был нейтрализован один из основателей «Исламского государства» и бывший крупный чиновник, действовавший в иракском Мосуле, Абу Мухаммад Аль-Ираки. Отмечается, что Аль-Ираки в момент авиаудара передвигался на своем личном автомобиле вдоль окраины населенного пункта. Авиация западной коалиции активизировала работу на этом направлении в связи с масштабным наступлением оппозиционных сил на позиции ИГИЛ. Отряды боевиков заняли обширные территории в пустыне на юге провинции и окружили контролируемую террористами ИГ военную авиабазу, а также ряд населенных пунктов.

ВВС коалиции уничтожили одного из основателей ИГИЛ

Провинция Даръа

 Подконтрольный оппозиционной «свободной армии» источник FSA News сообщает, что боевики формирования провели массированный артиллерийский обстрел позиций террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в окрестностях населенного пункта Джлин в западной части провинции. О потерях в рядах противника источник не сообщает. В этом регионе Даръа фиксируются частые стычки между ССА и отрядами «Джейш Халид ибн Аль-Валид», действующими в интересах «Исламского государства». Ранее союзникам ИГ удалось отбить у боевиков оппозиционных сил обширные территории в этой части провинции и сформировать свой анклав. Тем не менее под контролем «свободной армии» и других организаций вооруженной оппозиции по-прежнему остается около 2/3 территорий Даръа.

Другой оппозиционный источник сообщает о ранениях, полученных офицером правительственной армии САР в результате снайперского обстрела со стороны боевиков-исламистов, продолжающих наступление на подконтрольный САА город Даръа. Террористам уже удалось захватить значительные части южных районов города — Аль-Маншии и Даръа Аль-Балад.

САА понесла потери на юге города Даръа

Провинция Ракка

По данным местного источника Raqqa SL, в столице провинции террористами «Исламского государства» был казнен мужчина, житель города Тадеф в провинции Алеппо Хасан Аль-Хатиб. Его обвинили в отступничестве от веры и публично расстреляли на одной из площадей города. Важно отметить, что боевики нередко устраивают казни с целью запугать местное население. Поводом для смертного приговора часто становятся также подозрения в связях с правительственными силами или международной коалицией, а также попытки побега с подконтрольных террористической организации территорий.

Провинция Хама

Как заявляет источник, связанный с командованием ССА, боевики бригады «Джейш Аль-Изза», являющейся частью Сирийской свободной армии, сегодня ночью несколькими ракетными ударами уничтожили танк и бульдозер правительственных войск к северу от населенного пункта Аз-Зилакьят, находящегося в северной части провинции. Напомним, данное поселение накануне было повторно освобождено от оккупации исламистов военнослужащими САА. Ранее в ходе масштабной кампании подразделения сирийской армии во главе с отрядами «Тигры» зачистили от боевиков ряд ключевых населенных пунктов в этом регионе. Сейчас наступление на этом направлении временно приостановлено.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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