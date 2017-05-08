Самолеты ВКС РФ обеспечат хорошую погоду 9 мая в Москве

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Москва, 8 мая. Пилоты Воздушно-космических сил России готовятся к выполнению задачи по разгону облаков над столицей в праздничный день 9 Мая. Об этом журналистам рассказали в министерстве обороны РФ. В предстоящую полночь в небо поднимутся девять самолетов Ан-12 и Ан-26 и будут в течение суток кружить над столицей, обеспечивая ее жителям ясное небо над головой, уточнили в ведомстве. На борт воздушных кораблей уже подняли емкости со специальными реагентами, а летчики прошли необходимую подготовку.

К таким мерам решили прибегнуть в Москве в связи с прогнозом синоптиков, которые обещают во вторник, 9 мая, ненастье с дождями и мокрым снегом. Вмешательство человека в планы небесной канцелярии позволит частично наладить погоду в столице в День Победы. Как добавили в министерстве, самолеты будут летать на высоте 3–8 тысяч метров над землей, где происходит активное формирование облаков.