С благодарностью из Алеппо: художник отблагодарил ВКС РФ за изгнание ИГ
Дамаск, 8 мая. Выставка народных ремесел Сирии открылась сегодня в центре Алеппо. Здесь посетители могут увидеть множество интереснейших предметов культуры этого древнего государства, начиная от национальных костюмов, картин и гравюр, заканчивая глиняной и медной посудой.
Одна из посетивших выставку женщина с радостью отметила, что несмотря на тяжелейшее положение и военный кризис в стране, культурная жизнь в республике продолжается.
«Я горжусь своей страной. И рада, что после освобождения Алеппо от боевиков продолжает развиваться искусство», – заявила она в комментариях РЕН-ТВ.
Благодарность российским военным за борьбу с терроризмом и поддержку страны выразил один из местных художников в картине «Сирия в сердце России». Она занимает одно из центральных мест на выставке. На фоне триколора начертаны границы РФ, а внутри ее — границы Сирии. Надпись «Сирия в сердце России» сделана на русском, арабском и финикийском языках.
Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
* Организация запрещена на территории РФ.