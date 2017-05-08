С благодарностью из Алеппо: художник отблагодарил ВКС РФ за изгнание ИГ

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Дамаск, 8 мая. Выставка народных ремесел Сирии открылась сегодня в центре Алеппо. Здесь посетители могут увидеть множество интереснейших предметов культуры этого древнего государства, начиная от национальных костюмов, картин и гравюр, заканчивая глиняной и медной посудой.

Одна из посетивших выставку женщина с радостью отметила, что несмотря на тяжелейшее положение и военный кризис в стране, культурная жизнь в республике продолжается.

«Я горжусь своей страной. И рада, что после освобождения Алеппо от боевиков продолжает развиваться искусство», – заявила она в комментариях РЕН-ТВ.

Благодарность российским военным за борьбу с терроризмом и поддержку страны выразил один из местных художников в картине «Сирия в сердце России». Она занимает одно из центральных мест на выставке. На фоне триколора начертаны границы РФ, а внутри ее — границы Сирии. Надпись «Сирия в сердце России» сделана на русском, арабском и финикийском языках.

Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.