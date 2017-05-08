Кто такой месье Макрон: успех центриста на выборах назвали признаком болезни Франции

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Париж, 8 мая. На данный момент не только иностранные политики, но даже и проголосовавшие за нового президента Франции — основателя политического движения «Вперед!» Эммануэля Макрона — не представляют четко, какова его политическая программа во внутренней и внешней политике. Как утверждают эксперты, избрание столь «неопределенного» президента является признаком серьезного кризиса французской политической системы: французов отпугнула правая риторика Марин Ле Пен, однако что ожидать от Макрона, они не представляют.

Вопрос «кто такой месье Макрон» сейчас является одним из самых животрепещущих для граждан Франции, отмечает обозреватель издания «Ридус». Это связано с желанием понять, какова политическая программа нового президента, который плохо знаком французам — в большой политике он успел побыть два года на посту министра финансов при Олланде.

Известны лишь некоторые факты: так, в программу Макрона входит существенное — на 60 млрд евро до 2022 года — сокращение бюджетных расходов. При этом будут сокращать расходы на социальное обеспечение, здравоохранение, пенсии. Самостоятельная внешняя политика для Франции, похоже, мало интересует нового президента — достаточно, по его мнению, того, что Германия является экономическим лидером для Европы, а США — для мира.

А вот как будет Макрон решать злободневные проблемы, такие как миграционный кризис — пока неизвестно.