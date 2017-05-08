Захарченко сообщил о шести взорвавшихся бомбах у мемориала в ДНР

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Донецк, 8 мая. Глава ДНР Александр Захарченко заявил о шести взрывных устройствах, начиненных поражающими элементами, которые были установлены на трассе близ мемориального комплекса «Саур-Могила».

На День Победы в ДНР усилят меры безопасности, об этом сообщило руководство республики. Сегодня утром на трассе в Шахтерском районе Донецкой области прогремели два взрыва по пути следования главы ДНР Александра Захарченко. «Шесть взрывных устройств сработали, они были начинены поражающими элементами», — прокомментировал донецкий политик. Известно, что пострадавших нет. Отметим, что по официальной версии это был теракт. У комплекса «Саур-Могила» планировали праздничные мероприятия на 9 мая.​