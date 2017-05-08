Глава МИД Сирии раскрыл детали меморандума о зонах деэскалации

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Дамаск, 8 мая. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем надеется что договоренности, достигнутые по инициативе Москвы, позволят разделить сирийскую оппозицию и группировки террористов.

Дамаск со своей стороны обязуется соблюдать меморандум о зонах деэскалации, но в случае, если боевики попытаются его нарушить, правительственные силы готовы к решительному ответу.

По словам Муаллема, пока рано говорить об успехе реализации соглашения о зонах деэскалации. Еще предстоит разработать его технические детали. Тем не менее Дамаск возлагает на него большие надежды.

Кроме того, Муаллем отметил, что соглашение не предусматривает участие представителей ООН и других международных сил. Роль наблюдателей отводится военной полиции.