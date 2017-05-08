Сирия: курды получили современное боевое снаряжение из США

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Дамаск, 8 мая. Сирийским курдам передали новейшее современное боевое снаряжение из США, но американское военное ведомство категорически отрицает поставки. Об этом в понедельник сообщает издание Military Times.

По данным издания, сирийские курды получили приборы ночного видения, а также винтовки с модернизированной оптикой из США. Аналогичное снаряжение в ходу у спецназа Вооруженных сил США.

Сообщается, что на севере Сирии порядка 900 американских специалистов оказывают поддержку местным силам, в том числе нескольким тысячам курдских бойцов из формирования «Силы народной самообороны», которые проводят военную операцию по освобождению сирийской Ракки от террористов экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в РФ).

Оборонное ведомство США открестилось от поставок, заявив, что направлять поставки этим силам ему запрещено. Издание отмечает, что сложившаяся ситуация может, возможно, вызвать негативную реакцию со стороны Анкары, которая считает данные силы радикальными.

* Организация запрещена на территории РФ.