Эксперты сравнили цены на бензин в США и России

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Берлин, 8 мая. Эксперты Deutsche Bank подготовили аналитический доклад по розничным ценам на бензин в разных странах мира, причем цены в России и США на топливо практически сравнялись.

Самый дорогой бензин можно купить в Гонконге — литр топлива в этом крупнейшем городе Китая обходится в $ 1,91. На втором месте находятся Нидерланды ($ 1,7) и Норвегия ($ 1,69). В десятку стран с самым дорогим бензином входят Португалия ($ 1,61), Италия ($ 1,60), Швеция ($ 1,58), Финляндия($ 1,57), Греция ($ 1,56), Швейцария ($ 1,53), Великобритания ($ 1,49) за литр бензина.

Россия заняла 41 место с ценой в $ 0,69 за литр бензина. Эта цена практически сравнялась с ценовой политикой на топливо в США — американцам приходится покупать бензин за $ 0,6−0,68. Отметим, что в рейтинге Deutsche Bank самый дешевый бензин продается в Индонезии и Малайзии — за $ 0,59 и $ 0,47.