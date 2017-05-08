Обрушившийся надувной замок задавил маленькую девочку в Испании

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Мадрид, 8 мая. Шестилетняя девочка погибла при обрушении надувного замка, еще шестеро детей получили различные травмы. Трагедия произошла в одном из ресторанов Жироны. Об этом пишут местные СМИ.

Аттракцион, где играли дети, был высотой 40 метров. В момент, когда произошло обрушение, всех, кто находился внутри замка, откинуло на 20 метров в сторону. 6-летняя малышка была доставлена в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось ей помочь. Еще один ребенок находится в реанимации. Жизни пятерых детей, получивших менее тяжелые травмы, ничего не угрожает.

Полиции предстоит выяснить причины произошедшего. Глава Женералитета Карлес Пучдемон уже выразил свои соболезнования родственникам погибшего ребенка.