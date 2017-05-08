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Россия
Руководство Минобороны возложилo цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Руководство Минобороны возложилo цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

12:12  8 Мая 2017
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Руководство Минобороны и ветераны возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Москва, 8 мая. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и члены Коллегии Минобороны России возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, в торжественной церемонии в Александровском саду также приняли участие ветераны-фронтовики, члены общественного совета при Минобороны и воспитанники военных училищ.

Память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, присутствующие почтили минутой молчания.

Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.
 

Ярослава Замысловатова
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