Руководство Минобороны возложилo цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
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Москва, 8 мая. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и члены Коллегии Минобороны России возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, в торжественной церемонии в Александровском саду также приняли участие ветераны-фронтовики, члены общественного совета при Минобороны и воспитанники военных училищ.
Память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, присутствующие почтили минутой молчания.
Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.
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