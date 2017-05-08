Вкус вина на губах: Дмитрий Лекух о виноградниках как символе русского Крыма

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В Крыму закладывают новые виноградники...

Нет, и помимо виноградников во вновь ставшем российским Крыму — много самых разных забот. И об этих заботах непременно следует напомнить. Но виноградники — это все же о чем-то другом...

Крымская весна

Впрочем, сперва о заботах.

Строятся и ремонтируются дороги. Воздушная гавань Симферополя уже становится похожей на международный аэропорт, а не на ларек с шаурмой, в который она превратилась молитвами прежних властей.

Строятся новые водозаборы и электростанции — иногда не «от хорошей жизни». Последствия киевской блокады, в общем и целом, успешно преодолены, но безопасность не бывает избыточной, в том числе безопасность экономическая и энергетическая. Крым собирается стать в этом смысле самодостаточным — надо четко это понимать и относиться к этому уважительно.

Строятся новые и ремонтируются старые предприятия туристического и рекреационного комплексов: никуда не денешься — сезон вот-вот начнется.

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В магазинах люди, как бы это ни раздражало различных «блокираторов», расплачиваются картами «Мир», а также Visa и Mastercard российских банков. При этом транзакции поступают в международные платежные системы не прямиком из Крыма, а через Москву.

Американский контроллер, призванный следить за соблюдением санкций, знает об этой схеме. Но поделать ничего не может: стоит крымчанину или туристу расплатиться на полуострове российской картой, как американцы видят в качестве места проведения операции просто Россию.

Нет, кстати, почти никаких проблем и с мобильной связью, и с интернетом: на дверях едва ли не каждого прибрежного кафе висит значок «бесплатный wi-fi».

В еженедельном режиме идут сводки со строительства Керченского моста. Вся страна знает, что через каких-то полтора года будет запущена автомобильная часть моста, а еще год спустя — железнодорожная.

В общем, дел хватает.

Но вино — это отдельная статья. Может, и не совсем «политкорректная», зато впитавшая в себя щедрое крымское солнце, сухие ветра из степей, привкус полыни и морской соли на слегка обветрившихся губах.

Вино — это хорошо. Потому что если дело в Крыму дошло до вина, значит, и с остальным справиться удастся.

Солнце в бокале

Как сообщает республиканское министерство сельского хозяйства, масштабы господдержки фермерских хозяйств Крыма, производящих посадку молодых насаждений, в том числе виноградников, возрастут в 2017 году почти в полтора раза, в сравнении с 2016 годом, — до 278 млн рублей.

Сегодня потребность одного только Крыма в винограде составляет около 200 тысяч тонн в год. При этом субъект производит лишь 26% от необходимого ему количества. И это — тоже печальное «наследие», оставшееся от «независимой Украины».

Которая, увы, только и умела, что доить второсортный, по ее мнению, регион — по сравнению с «первосортными» западенскими областями. О необходимости инвестировать в экономику полуострова эти добрые люди даже как-то и не задумывались. Теперь это приходится преодолевать.

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И это очень хорошо, когда есть куда расти. Но все же важнее всего в этой истории — не показатели «плана по валу», а кое-что другое.

Скажем, по данным все того же министерства сельского хозяйства Крыма, с 2014 года динамика ежегодной закладки молодых виноградников на полуострове увеличилась с 250 до почти 560 гектар.

Что вижу в этих цифрах я как специализирующийся в экономической проблематике журналист? Передо мной — неплохой рост и правильные цифры абсолютно необходимой государственной поддержки российской винодельческой отрасли в непростой переходный период, и только.

Но если я взгляну на те же показатели как рядовой российский обыватель — это будет уже совершенно другое.

Крымский вечер.

Веранда.

Друзья. Молодые женщины в легких просторных платьях.

Чуть суховатый, но в то же время соленый морской воздух побережья. Наливающаяся густым фиолетовым цветом темнота над недальними невысокими горами, сквозь которую потихоньку начинают проступать огоньки южных звезд. Нега и ощущение полнейшей безопасности: здесь мы у себя дома.

Мидии, тушеные в морской воде и затем чуть пропеченные с мясистыми местными помидорами под сыром. Жирная черноморская камбала, обжаренная в ржаных сухарях. Ломтик лимона.

И заходящее в море солнце, просвечивающее сквозь бокал с молодым крымским вином…