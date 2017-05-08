Защитник «Атлетико Уила» погиб в жутком ДТП в Колумбии

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Богота, 8 мая. Защитник колумбийского клуба «Атлетико Уила» Эдуард Гутьеррес скончался от полученных травм после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня сообщает издание Wradio.

Известно, что в момент автокатастрофы за рулем авто находилась его возлюбленная Диана Гальвез Кортез.

21-летнего футболиста доставили в клинику, врачи боролись за его жизнь, но усилия оказались тщетны — защитник скончался от полученных травм.