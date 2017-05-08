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Происшествия
Защитник «Атлетико Уила» погиб в жутком ДТП в Колумбии

Защитник «Атлетико Уила» погиб в жутком ДТП в Колумбии

12:05  8 Мая 2017
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Защитник «Атлетико Уила» погиб в жутком ДТП в Колумбии

Богота, 8 мая. Защитник колумбийского клуба «Атлетико Уила» Эдуард Гутьеррес скончался от полученных травм после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня сообщает издание Wradio. 

Известно, что в момент автокатастрофы за рулем авто находилась его возлюбленная Диана Гальвез Кортез.

21-летнего футболиста доставили в клинику, врачи боролись за его жизнь, но усилия оказались тщетны — защитник скончался от полученных травм. 

 

#дтп #колумбия #гутьеррес
Дана Балан
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