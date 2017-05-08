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Политика
МВД Франции огласило окончательные результаты президентских выборов

МВД Франции огласило окончательные результаты президентских выборов

11:56  8 Мая 2017
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Названы окончательные результаты выборов во Франции

Париж, 8 мая. Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции, набрав 66,1 процентов голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные МВД. 

Ранее Макрон поздравил своих сторонников с «беспрецедентной победой». 

Его оппонент и лидер движения «Народный фронт» Марин Ле Пен набрала 33,9 процентов.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поздравил 39-летнего политика с победой и выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества.

#выборы #путин #франция #макрон #лепен
Дана Балан
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