Ельцин Центр извинился перед европейскими музеями за слова Михалкова

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Екатеринбург, 8 мая. Ельцин Центр назвал слова Никиты Михалкова оскорбительными и унизительными и принес извинения европейским коллегам. Руководство подчеркнуло, что комментарии, которые позволил себе российский режиссер, унижают не только музей первого президента РФ, но и десятки лучших музеев мира, которые в разные годы побеждали в престижном конкурсе.

«Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии? Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны», — говорится в публикации на официальном сайте Ельцин Центра.

Напомним, Михалков назвал премию «Европейский музей года — 2017», обладателем которой стал Центр, наградой от вермахта.