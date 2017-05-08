Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ельцин Центр извинился перед европейскими музеями за слова Михалкова

Ельцин Центр извинился перед европейскими музеями за слова Михалкова

12:01  8 Мая 2017
679

Ельцин Центр извинился перед европейскими музеями за слова Михалкова

Екатеринбург, 8 мая. Ельцин Центр назвал слова Никиты Михалкова оскорбительными и унизительными и принес извинения европейским коллегам. Руководство подчеркнуло, что комментарии, которые позволил себе российский режиссер, унижают не только музей первого президента РФ, но и десятки лучших музеев мира, которые в разные годы побеждали в престижном конкурсе. 

«Как можно сравнить награды этим музеям и нашему музею с железным крестом от вооруженных сил нацисткой Германии? Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны», — говорится в публикации на официальном сайте Ельцин Центра. 

Ельцин Центр извинился перед европейскими музеями за слова Михалкова

Напомним, Михалков назвал премию «Европейский музей года  — 2017», обладателем которой стал Центр, наградой от вермахта.

#михалков
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров