Самая длинная дорожка и English первой леди: «Евровидение-2017» стартовало по-украински

В закладки

Скопировать

Киев, 8 мая. Вчера в украинской столице прошла церемония открытия европейского песенного конкурса «Евровидение-2017», в которой принимала участие жена пятого президента Украины Марина Порошенко. На открытии 7 мая 62-го песенного конкурса «Евровидение» не обошлось без рекордов и казусов — рекордной стала длина красной ковровой дорожки, по которой прошли участники, а казусом — английская речь жены украинского президента.

Welcome to the longest Red Carpet in the history of #Eurovision! Who are you most looking forward to seeing? #CelebrateDiversity pic.twitter.com/abvTFLrgpS — Eurovision (@Eurovision) May 7, 2017

Длина красной ковровой дорожки, по которой шли участники конкурса, составила 265 метров — организаторы конкурса признали, что это была самая длинная ковровая дорожка в истории «Евровидения».

А вот Марина Порошенко, приветствуя гостей «Евровидения» в Киеве, поразила иностранцев своим английским: у первой леди Украины оказалось столь плохое произношение, что возникли подозрения, что она сильно нетрезва.