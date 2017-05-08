Самая длинная дорожка и English первой леди: «Евровидение-2017» стартовало по-украински
Киев, 8 мая. Вчера в украинской столице прошла церемония открытия европейского песенного конкурса «Евровидение-2017», в которой принимала участие жена пятого президента Украины Марина Порошенко. На открытии 7 мая 62-го песенного конкурса «Евровидение» не обошлось без рекордов и казусов — рекордной стала длина красной ковровой дорожки, по которой прошли участники, а казусом — английская речь жены украинского президента.
Длина красной ковровой дорожки, по которой шли участники конкурса, составила 265 метров — организаторы конкурса признали, что это была самая длинная ковровая дорожка в истории «Евровидения».
А вот Марина Порошенко, приветствуя гостей «Евровидения» в Киеве, поразила иностранцев своим английским: у первой леди Украины оказалось столь плохое произношение, что возникли подозрения, что она сильно нетрезва.