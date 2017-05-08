Сирия: РФ зафиксировала 19 нарушений в провинциях Дамаск, Латакия и Хама

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Дамаск, 8 мая. Военные РФ зафиксировали 19 нарушений перемирия в Сирии за минувшие сутки. Об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в САР.

Как уточнили сотрудники центра, 19 случаев стрельбы произошли в провинциях Дамаск, Латакия, Деръа, Хама. Кроме того, турецкая часть представительства сообщила о пяти нарушениях в провинциях Дамаск и Даръа.

По последним данным, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 1483. В течение суток соглашение о прекращении боевых действий подписали в Хабабе (провинция Даръа), Эль-Маталехе (провинция Дамаск), а также в Схите и Аль Книфе (провинция Эль-Кунейтра).

Переговоры с вооруженной оппозицией продолжаются в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

