Сирия: в Дамаске начался вывод боевиков из квартала Барзе

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Дамаск, 8 мая. Первая группа боевиков и их родственников начала выходить из квартала Барзе, расположенном в Дамаске, в рамках достигнутых соглашений между властями Сирийской Арабской Республики и рядом вооруженных группировок. Об этом в понедельник заявил источник в службе безопасности САР.

Как отметил источник, в течение суток из сирийского квартала должны уйти 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.

Ожидается, что захваченный боевиками квартал Дамаска всего покинут 8 тысяч человек. Квартал Барзе в полной мере вернется под контроль правительственных сил Башара Асада.