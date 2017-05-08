Трехлетнего мальчика похитили на темно-зеленой семерке под Ростовом

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Ростов-на-Дону, 8 мая. Трехлетнего мальчика похитили неизвестные мужчина и женщина в Ростовской области. Ребенка злоумышленники увезли в неизвестном направлении. О ЧП сообщили в региональном СУ СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, преступление произошло в городе Морозовске. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц. По предварительным данным, мужчина и женщина, личности которых пока не установлены, накануне около 12.30 посадили малыша в темно-зеленый ВАЗ-2107 и скрылись. На номерном знаке машины указан 34-й регион.

Сейчас следователи устанавливают личности похитителей. В СУ СК РФ также просят всех обладающих какими-либо сведениями о преступлении и причастных к нему лицах незамедлительно обратиться в следственное управление и полицию.

