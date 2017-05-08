Гамбит на дальневосточном фланге: США наращивают военное присутствие в АТР

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США собираются вложить 8 миллиардов долларов в усиление своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В течение ближайших пяти лет эти средства будут потрачены на модернизацию американской военной инфраструктуры, проведение учений и развертывание новых сил и кораблей.

Автором данной программы является сенатор Джон Маккейн. С подачи республиканца план получил название «Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности». План сенатора поддерживают многие представители американского военно-политического руководства, в том числе министр обороны США Джеймс Мэттис, а также глава Тихоокеанского командования Харри Харрис.

Как сообщает The Wall Street Journal, Маккейн и его сторонники считают, что усиление США в АТР способствует разрешению корейского кризиса. Кроме того, подобные действия покажут всему миру заинтересованность США в присутствии в регионе.

«АТР — это приоритет для США, и министерство намерено гарантировать, что американские силы готовы ответить на новые вызовы в регионе», — заявил официальный представитель Пентагона Гэри Росс.

Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, уверен, что так называемый корейский кризис является лишь поводом для усиления американской военной мощи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Еще администрация Барака Обамы заявляла о смене стратегического фокуса США и необходимости сконцентрировать американские военные силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Туда планировалось направить основную часть флота и перебросить значительную часть авиации. Тем не менее Обаме не удалось осуществить этот план. Украинский кризис и сирийская гражданская война не позволили американцам переключиться на АТР», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Кризис на Корейском полуострове дал Трампу карт-бланш сделать то, что не получилось у Обамы. Северная Корея стала лишь предлогом для смены стратегического фокуса США. «Как мы знаем, сейчас у берегов Кореи уже находится ударная авианосная группа кораблей, отправленная туда Трампом. Несмотря на жесткую критику со стороны Пекина и Москвы, в Южную Корею также был переброшен противоракетный комплекс THAAD. В принципе, как повод для столь резкого усиления американского военного присутствия в регионе, ракетно-ядерная программа Пхеньяна оставляет желать лучшего. Во многом корейский кризис был искусственно раздут Вашингтоном. Пхеньян развивал свою ядерную программу уже достаточно давно, тем не менее раньше США это не особо беспокоило», — продолжает Коновалов.

Сами по себе 8 миллиардов долларов, выделенные с подачи Маккейна на развитие американских военных баз в АТР, не такая уж большая сумма. Военные бюджет США сейчас составляет примерно 600 миллиардов долларов. Тем не менее можно предположить, что за этой дотацией последуют и другие.

«Прежде всего эти деньги пойдут на усиление американской системы противоракетной обороны на дальневосточном фланге. Как мы знаем, в последние годы США достаточно серьезно усилили свои системы ПРО в Восточной Европе. То же самое они планируют сделать и в АТР. Япония уже играет определенную роль в американской системе ПРО. Теперь к ней присоединилась еще и Южная Корея. Ко всему этому следует добавить флот: американские корабли, оснащенные знаменитой системой Aegis. Пока системы противоракетной обороны США в АТР еще не так сильны, как в Европе. Тем не менее ситуация быстро меняется», — поясняет военный эксперт.

Чтобы там ни говорил президент Трамп, военно-стратегическое противостояние США и Китая никуда не исчезло. Одобренная сенатором Маккейном «Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности» — прямое тому подтверждение.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе есть масса болевых точек. В Южно-Китайском море по-прежнему остаются спорные островные территории. Многовекторная политика президента Филиппин не устраивает многих в Пентагоне. Многое может измениться, если Филиппины прекратят военное сотрудничество с США, и развернуться в сторону России и Китая. Потому, кроме развития системы ПРО, эти деньги также пойдут на демонстрацию силы. Недаром в плане Маккейна особым пунктом оговорено проведение учений и работа с союзниками»,— подводит итог Иван Коновалов.