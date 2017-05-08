ДНР: еще пять радиоуправляемых фугасов нашли на трассе возле «Саур-Могилы»

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Донецк, 8 мая. Еще пять фугасов были найдены на автомобильной дороге, которая ведет к мемориальному комплексу «Саур-Могила», который расположен в Шахтерском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщил источник в силовых структурах ДНР.

По данным источника, удалось обнаружить еще пять радиоуправляемых фугасов, которые должны были сработать в определенное время.

Напомним, в понедельник утром стало известно, что на дороге в районе «Саур-Могилы» были заложены два боевых припаса, один из которых взорвался. На месте работают саперы и правоохранительные органы.

В ДНР считают произошедшее террористическим актом.