Россиян предупредили об опасном вирусе в сыром молоке

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Москва, 8 мая. Специалисты Роспотребнадзора напомнили о страшной опасности, которую может скрывать сырое козье молоко. Речь идет о клещевом энцефалите — при укусе клеща опасный вирус способен проникать в молоко коз на вольном выпасе.

«Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Роспотребнадзор категорически рекомендует кипятить сырое молоко для избежания заболеваний.

Напомним, клещевой энцефалит — опасное вирусное заболевание, переносчиком которого являются клещи. Вирус энцефалита способен поражать спинной и головной мозг человека и приводить к серьезнейшим заболеваниям и даже смерти. Особенно опасен клещевой энцефалит для детей.