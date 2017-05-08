Пилот пострадал при жесткой посадке самолета под Тамбовом

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Тамбов, 8 мая. Пилот легкомоторного воздушного судна пострадал при жесткой посадке в Тамбовской области. Об этом сегодня сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, чрезвычайное происшествие случилось около населенного пункта Желановка Мичуринского района примерно в 08.15. К счастью, обошлось без погибших и разрушений. Однако пилот лайнера сильно пострадал и был отправлен в медицинское учреждение.

Как выяснилось позже, частный самолет выполнял незарегистрированный полет, в ходе которого возникла техническая неисправность. В результате самолет жестко ударился о поверхность земли, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время на месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства и детали случившегося.