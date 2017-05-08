Украинцы назвали «провокацией» русскоязычные билеты на «Евровидении»

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Киев, 8 мая. Настоящая буря разыгралась в социальных сетях. Поводом для нее послужили билеты на «Евровидение», которые, как выяснилось, были напечатаны на русском языке. Все началось с сообщения, которое выложил на своей странице в Facebook генеральный директор дворца «Украина» Роман Недзельский.

Под этим постом уже появились десятки гневных комментариев.

«Если это сделали случайно, то выпуском и реализацией занимаются неадекватные люди. Но если нет, то это циничный сепаратизм. И демонстрация: чихать мы хотели на всех и вся», — пишет один из авторов.

«Если бы написали на английском, то можно было бы сказать: это язык Евросоюза! А так — провокация чистой воды!» — возмущается другой украинский патриот.

«Это не случайность, а спланированная акция, нет никаких сомнений. Судя по всему, марионетка, утвердившая дизайн билета, имеет «крышу» и чувствует себя комфортно», — комментирует третий автор.

Украинские радикалы уже выступили с требованием немедленно перепечатать билеты.