Украинцы назвали «провокацией» русскоязычные билеты на «Евровидении»
Киев, 8 мая. Настоящая буря разыгралась в социальных сетях. Поводом для нее послужили билеты на «Евровидение», которые, как выяснилось, были напечатаны на русском языке. Все началось с сообщения, которое выложил на своей странице в Facebook генеральный директор дворца «Украина» Роман Недзельский.
Под этим постом уже появились десятки гневных комментариев.
«Если это сделали случайно, то выпуском и реализацией занимаются неадекватные люди. Но если нет, то это циничный сепаратизм. И демонстрация: чихать мы хотели на всех и вся», — пишет один из авторов.
«Если бы написали на английском, то можно было бы сказать: это язык Евросоюза! А так — провокация чистой воды!» — возмущается другой украинский патриот.
«Это не случайность, а спланированная акция, нет никаких сомнений. Судя по всему, марионетка, утвердившая дизайн билета, имеет «крышу» и чувствует себя комфортно», — комментирует третий автор.
Украинские радикалы уже выступили с требованием немедленно перепечатать билеты.