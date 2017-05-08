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Новости Сирии
Турция призвала оппозицию в Сирии не поддаваться на провокации ИГ и «Джебхат ан-Нусры»

Турция призвала оппозицию в Сирии не поддаваться на провокации ИГ и «Джебхат ан-Нусры»

11:12  8 Мая 2017  /обновлено: 11:15  08 Мая 2017
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Турция призвала оппозицию в Сирии не поддаваться на провокации ИГ и «Джебхат ан-Нусры»

Москва, 8 мая. Россия обратилась к Турции с просьбой призвать отряды вооруженной оппозиции в Сирии не поддаваться на провокации террористов против правительственной армии Дамаска. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.

В ответ Анкара уведомила российскую сторону, что призвала лидеров сирийской оппозиции не поддаваться на провокации боевиков группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (ИГ*). Информацию об этом предоставили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. 

Напомним, террористические организации «ан-Нусра» и ИГ запрещены в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ярослава Замысловатова
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