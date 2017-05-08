Путин поздравил Макрона с победой и призвал преодолеть недоверие

В закладки

Скопировать

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин поздравил Эмманюэля Макрона с избранием на пост президента Франции.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в поздравительной телеграмме российский лидер призвал Макрона преодолеть «взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности» в столь непростых условиях нарастания террористических угроз.

Кроме того, он выразил уверенность, что конструктивная работа по актуальным вопросам международной повестки, а также плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество России и Франции отвечает коренным интересам народов двух государств. При этом Путин отметил, что Москва к такой работе готова.

Глава России также пожелал новому президенту Франции здоровья, благополучия и успехов на новом, столь ответственном посту.

