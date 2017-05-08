В Госдуме призывают упростить раздельный сбор отходов по всей стране

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Москва, 8 мая. В Государственной думе подготовили законопроект, согласно которому требуют стимулировать раздельный сбор мусорных отходов по всей России, что также позволит сэкономить денежные средства россиян, которые предназначены для вывоза отходов.

С такой инициативой выступили председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева и заместитель председателя комитета Владимир Панов.

По словам Панова, на сегодняшний день сбор мусора подлежит лицензированию. Данный проект исключает из этого определения физических лиц для того, чтобы можно было на легальной основе организовать раздельный сбор отходов, сообщает RT.

Панов также подчеркнул, что в случае вступления поправок в силу, компетентные организации и ТСЖ будут добросовестнее проводить раздельный сбор мусора, чтобы потом продавать без лицензии пластиковый мусор на перерабатывающие предприятия.