Макрон похвастался «беспрецедентной» победой и пообещал защищать Европу

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Париж, 8 мая. После того, как стали известны предварительные результаты подсчета большей части отданных во втором туре голосов французских избирателей, будущий президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своих сторонников с «беспрецедентной» победой и подтвердил свою приверженность политическому курсу на интеграцию Франции в единое пространство Европейского союза.

По словам Макрона, его победа «открыла новую страницу в истории Франции». «То, что мы сделали спустя столько месяцев, беспрецедентно и не имеет аналогов», — передает RT слова избранного президента Франции. Макрон, вероятно, имел в виду тот факт, что на фоне разочарования экономической политикой левых во главе с Франсуа Олландом во Франции пришла к власти небольшая, недавно созданная партия.

Макрон обещал способствовать укреплению Евросоюза в то время, как для Европы наступил «судьбоносный момент».

«Я буду защищать Европу, сообщество единой судьбы, которое создали народы нашего континента», — заявил избранный президент Франции, призвав французов поддержать его партию в ходе выборов в парламент, которые пройдут в середине июня.