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Ученые выяснили, как похвала влияет на поведение ребенка

Ученые выяснили, как похвала влияет на поведение ребенка

10:58  8 Мая 2017
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Ученые выяснили, как похвала влияет на поведение ребенка

Лондон, 8 мая. Метод «пряника» гораздо более эффективен при воспитании ребенка, чем «кнут». Дети, которые чаще слышат похвалу в свой адрес, вырастают спокойными, уверенными в себе и устойчивыми к стрессовым ситуациям. Такой вывод сделали британские ученые на основе исследований.

Они предложили родителям, чьим отпрыскам было от двух до четырех лет, принять участие в эксперименте. Его суть заключалась в похвале и подбадривании детей. Взрослым необходимо было наблюдать за реакцией малышей и делать отчеты.

Ученые выяснили, как похвала влияет на поведение ребенка

В результате этого опыта и была установлена прямая зависимость поведения детей от количества услышанных в свой адрес слов поддержки, пишет «Политэксперт». Родители отметили, что их чада стали более послушными и менее капризными. Для лучшего эффекта ученые советуют хвалить ребенка не менее пяти раз в день.

Алексей Громов
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