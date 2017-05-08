Скелет в трусах: Бузова разозлила фанатов очередным голым фото

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Москва, 8 мая. Скандальная телеведущая проекта «Дом-2» и бывшая супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова шокировала поклонников, выложив на своей странице в Instagram очередное пикантное фото.

На фото 31-летняя Бузова предстала в одних трусах. Фолловеров возмутил как сам снимок, так и фигура ведущей.

Так, один пользователей написал: «Ольга, ну зачем каждый раз трусы между ягодицами заправлять?», другой съязвил: «Правильно Тарасов сделал, что бросил тебя». Кроме того, пользователи обратили внимание на фигуру Бузовой, отметив, что она похожа на «скелет в трусах», сообщают Дни.ру.