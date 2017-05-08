Сирия: израильские спутники зафиксировали российский А-50 в Латакии
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Дамаск, 8 мая. В Сети появились снимки российского самолета А-50, находящегося на авиабазе в сирийской провинции Латакия. Фото были сделаны израильскими спутниками компании ImageSat International. Материалы распространил портал Defense News.
По данным портала, изображения самолета были получены 2 мая. В своей публикации Defense News также приводит заявление начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергея Рудского.
В конце апреля он сообщил о развертывании в Сирии многоуровневой системы управления, позволяющей РФ контролировать все воздушное пространство ближневосточной республики.
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