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Общество
Гендерное равенство: Уотсон стала «лучшим актером» по версии MTV

Гендерное равенство: Уотсон стала «лучшим актером» по версии MTV

10:35  8 Мая 2017
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Гендерное равенство: Уотсон стала «лучшим актером» по версии MTV

Вашингтон, 8 мая. Мюзикл «Красавица и чудовище» стал фильмом года по версии телеканала MTV, а сыгравшая в нем главную роль Эмма Уотсон получила звание «лучший актер». В этом году награду решили не разделять по гендерному признаку, на победу в ней, помимо британки, претендовали также Хью Джекман за картину «Логан» и  Джеймс Макэвой за фильм «Сплит». Об этом пишет CNN.

Напомним, в России выходу мюзикла «Красавица и чудовище» предшествовал скандал, связанный с некоторыми сценами, которые посчитали пропагандой однополой любви. В итоге на большие экраны в РФ фильм вышел с повышенным возрастным цензом.

 

#уотсон #джекман #макэвой
Алексей Громов
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