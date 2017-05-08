Гендерное равенство: Уотсон стала «лучшим актером» по версии MTV

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Вашингтон, 8 мая. Мюзикл «Красавица и чудовище» стал фильмом года по версии телеканала MTV, а сыгравшая в нем главную роль Эмма Уотсон получила звание «лучший актер». В этом году награду решили не разделять по гендерному признаку, на победу в ней, помимо британки, претендовали также Хью Джекман за картину «Логан» и Джеймс Макэвой за фильм «Сплит». Об этом пишет CNN.

Напомним, в России выходу мюзикла «Красавица и чудовище» предшествовал скандал, связанный с некоторыми сценами, которые посчитали пропагандой однополой любви. В итоге на большие экраны в РФ фильм вышел с повышенным возрастным цензом.