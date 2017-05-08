Стало известно, как охрана Захарченко спасла главу ДНР от взрывов

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Донецк, 8 мая. Взрывы на дороге к мемориалу «Саур-Могила» в ДНР, прогремевшие за несколько минут до проезда по трассе кортежа Александра Захарченко и колонны журналистов, являются терактами, заявили власти Донецкой народной республики.

«Перед началом мероприятия было два взрыва с целью устрашения со стороны Украины», — заявили в администрации.

По предварительным данным, взрывные устройства привели в действие дистанционно диверсанты. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы, участок трассы перекрыт.

При этом в администрации народной республики телеканалу Life заявили, что охрана Захарченко знала о готовящемся на политика покушении.

Как сообщалось ранее, сегодня на мемориале «Саур-Могила» должны были пройти праздничные мероприятия в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В них должны были принять участие Захарченко, спикер парламента республики Денис Пушилин, а также представители министерств ДНР.

