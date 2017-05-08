Ученые выяснили, как парфюм выдает возраст женщины

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Нью-Йорк, 8 мая. В ходе совместных исследований группы ученых из Соединенных Штатов и Японии провели эксперименты, в рамках которых было установлено, что мужчины способны определить возраст женщины по аромату ее парфюма. Как оказалось, женщины в различном возрасте обладают вполне определенными предпочтениями в области запахов и не склонны их менять.

Участвующим в эксперименте женщинам предлагали выбрать один из предложенных ароматов, основанных на запахах трав, ванили, фруктов, розы и лаванды, после чего мужчинам в возрасте от 20 до 60 лет предлагали попытаться определить возраст женщины по ее запаху. Ученые установили, что мужчины вполне способны это сделать и достаточно часто угадывают возраст, сообщает «Инфореактор».

Мужчины-участники эксперимента утверждают, что молодые девушки склонны выбирать легкие фруктовые ароматы, в то время как дамы постарше тяготеют к более насыщенным цветочным ароматам. По мнению ученых, это связано с тем, что женщины, конечно же, ощущают изменения аромата собственного тела из-за изменений в распаде жирных кислот, выделяемых кожей, и выбирают соответствующий аромат.