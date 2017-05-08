Крупные учения НАТО «Весенний шторм-2017» начались у границы с Россией

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Таллин, 8 мая. Около эстонской столицы в понедельник начались масштабные военные учения Североатлантического альянса, в которых примут участие несколько тысяч военных почти всех государств блока.

По данным Генштаба Эстонии, в учениях «Весенний шторм-2017» примут участие 6 тыс. эстонских военных, а также 3 тыс. американских, британских, украинских, голландских, испанских военнослужащих.

Кроме того, на военном полигоне, который расположен вблизи с границей Российской Федерации, будут маневрировать новейшие истребители ВВС США F-35, информация о транспортировке которых появилась ранее.

Отмечается, что учения завершатся 26 мая.