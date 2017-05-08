Глава НАТО поздравил Макрона и пригласил на встречу в Брюссель

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Брюссель, 8 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону с поздравлениями. Руководитель Североатлантического альянса объявил, что ожидает встречи с Макроном на саммите НАТО, который состоится в конце мая.

«Эммануэль Макрон, поздравляю с вашей победой, — написал Столтенберг на своей странице в Twitter. — Ожидаю возможности пригласить вас на саммит НАТО 25 мая для укрепления трансатлантического сотрудничества».

Congratulations @EmmanuelMacron on your victory. Looking forward to welcoming you at #NATOmeeting on May 25 to reinforce transatlantic bond. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 8, 2017

Напомним, после подсчета 99% голосов стало ясно, что Эммануэль Макрон становится следующим президентом Франции. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, набравшая около трети голосов французских избирателей, признала свое поражение и пожелал Макрону удачи «во имя Франции».