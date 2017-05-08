Япония заявила протест Китаю после захода кораблей в воды у островов Сенкаку

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Токио, 8 мая. Япония заявила протест китайскому послу в Токио в связи с заходом четырех сторожевых кораблей Китая в акваторию у островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

По данным общественного телевидения NHK, протест был выражен дипломату по телефону, а также через посольство Японии в Пекине. Острова, в акваторию у которых зашли китайские корабли, находятся под административным контролем Страны восходящего солнца.

Представители береговой охраны Японии сообщили, что это уже 12-й заход китайских кораблей в воды у Сенкаку в новом году.

