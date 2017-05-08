Парад Победы: сделано в Донецке. Колонка Руслана Мармазова

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7 мая ходил смотреть новейшую историю, неразрывно связанную с отечественной историей вообще. Все это происходило в нескольких шагах от моего дома, на главной улице Донецка. Шла важная, генеральная даже репетиция Парада Победы. Для наших краев День Победы всегда был большим праздником, но теперь, когда враг у ворот, тем более. Набрался некоторых впечатлений, которыми и спешу поделиться с вами.

На каждую репетицию, а их было совсем не мало, народу собирается множество. Все на подъеме, воодушевлены, снабжены георгиевскими лентами разных конфигураций. Кстати сказать, это сейчас маленький бизнес для предприимчивых, но, увы, совсем небогатых дончан. Они плетут красивые, может быть, даже слишком пышные композиции. Или просто из георгиевских лент, или с добавлением цветов ДНР.

Сегодня вообще увидеть в Донецке человека или, скажем, машину без георгиевских цветов — исхитриться надо.

К параду пошили парадную форму для его участников. Смотрел накануне сюжет по местному телевидению — большущая работа проделана. Некоторые материалы поступили, разумеется, из России. И это правильно.

Конечно, мы во всем равняемся на Москву. И хотим, чтобы парад у нас был похож на парад на Красной площади. Есть общие черты, конечно. Но отличается действо, наверное, ровно настолько, насколько Донецк отличается от Москвы. Во всех смыслах.

По дороге к месту репетиции видел редкое зрелище. Три троллейбуса колонной, все с надписью «По заказу». Оказалось, так решили привезти на репетицию курсантов местного военного училища. А чего? Отличное решение.

Глядя на «коробочки», чеканящие шаг по улице Артема, обратил внимание на то, какие разные возраста у участников. Или совсем юные курсанты, или уже взрослые, седые даже дядьки, прошедшие ополчение и слепившие из него вполне боеспособную армию. А уж механики-водители, да и вообще экипажи танков, БТР — сплошь взрослые мужики. Оно и понятно, кто служил, кто могучими машинами управлял во времена Украины? Единицы! Другое дело было в СССР.

Колонну бронетехники в Донецке возглавила легенда Великой Отечественной — танк Т-34. Местные мастера восстановили его. Специалисты говорят, что вполне годный для боя образец. Надеюсь, до этого не дойдет. Хватает и современной техники. Но, если вдруг что, дедовская машина готова отразить нападение врага. Еще «Катюша» есть, полуторка…

Грузовики и прочие автомобили, призванные участвовать в прохождение по Донецку, снабдили номерами «Парад».

И все же, война ощущается. Она никуда не ушла. Репетиция — это же массовое мероприятие. То есть, непременно должны быть машины «скорой помощи». Но они в камуфляжной окраске и с табличкой «300» на лобовом стекле. В переводе на язык мирного времени: «Раненый».

Откроет парад знаменная группа с государственным флагом ДНР и Знаменем Победы.

Отлично выглядят все марширующие, но женская «коробочка» — отдельная история. Сколь хороши собой, столь и поднаторевши в строевой подготовке донецкие девчонки и дамы из МЧС ДНР. Почет и уважение!

У многих участников парада на груди боевые ордена и медали. Нормальное дело. Молодые ветераны Малой Отечественной войны в Донбассе.

Среди маршей, сопровождавших прохождение колонн, ухо зацепилось за эту тему:

«Забота у нас простая,

Забота наша такая,

Жила бы страна родная,

И нету других забот».

Это верно. Главная забота Донбасса…

И представьте, это гордое, важное действо у нас пытались отнять. Нормальные, а? День Победы хотели подменить непотребством и нацистским шабашем под, как бы, евроинтеграционным соусом! Жалкие людишки… Нельзя у русского человека отнять его историю и победы его предков. Не получится и все тут.