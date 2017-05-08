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Общество
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве 9 мая

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве 9 мая

10:06  8 Мая 2017
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Москва

Москва, 8 мая. Холодная погода с осадками в виде дождей надвигается на Москву и Московскую область. Об этом сегодня сообщили в российском Гидрометцентре. 

По данным синоптиков, на Москву обрушатся дожди и мокрый снег, будет облачно. В столице ожидается 4-6 градусов тепла, в Подмосковье — 1–6 градусов тепла. При этом усилится ветер до 17 метров в секунду. 

В ночь на вторник погода испортится: мокрый снег и обильные дожди придут в регион. В Московской области будет минусовая температура, в Москве — 0–2 градусов тепла. Во вторник днем москвичей ожидают небольшие осадки и 2-4 градусов тепла. 

В минувшую пятницу в столице и области была солнечная погода, столбики термометров показывали 16 градусов тепла. 

#погода #москва #синоптики #дождь
Дана Балан
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