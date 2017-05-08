Полиция в Париже задержала более сотни протестующих против избрания Макрона

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Париж, 8 мая. В ходе протестов в столице Франции полиция задержала 141 человека — почти половину из вышедших на «антикапиталистическую манифестацию» представителей различных французских левых радикальных движений, антифашистов и анархистов, которые протестовали против избрания Эммануэля Макрона президентом страны. После того, как несанкционированная демонстрация была пресечена, почти все задержанные были отпущены.

В общей сложности в протестах в Париже участвовало около 300 человек, одетых во все черное — традиционный символ анархистов. Протестующие, выступившие в квартале Менильмонтан, кричали лозунги «Ни Макрона, ни Ле Пен!» и устраивали провокации в отношении отрядов полиции, сообщает Agence France-Presse. Как ранее сообщала «Газета.ru», для усмирения непокорных анархистов жандармам пришлось применить слезоточивый газ.

После того, как стали известны результаты второго тура президентских выборов, аналогичные акции крайних левых антикапиталистов прошли в ряде крупных городов во Франции, в том числе Нанте, Лионе и Гренобле.