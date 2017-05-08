Многоглавая гидра: военные США ликвидировали лидера ИГИЛ в Афганистане

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Лидер террористической группировки ИГИЛ* Абдул Хасиб был ликвидирован в результате совместной операции военных США и Афганистана 27 апреля 2017 года. Эту информацию подтвердило агентству Рейтер командование вооруженных сил США.

«Эта успешная совместная операция является очередным шагом к успеху в нашей кампании по уничтожению ИГИЛ», — заявил командир вооруженных сил США в Афганистане Джон Николсон.

Ранее с предположением об убийстве Хасиба выступал официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

«Целью спецоперации был эмир ИГИЛ в Афганистане Абдул Хасиб. У нас нет подтверждения, что он был уничтожен, но он был целью… Подозреваем, что он был убит в результате операции», — заявил он.

Дэвис также напомнил, что в операции участвовали 50 американских рейнджеров и 40 афганских военных.

Также в ходе спецоперации были уничтожены боевики группировки «Исламское государство».

«В результате рейда были уничтожены 35 боевиков ИГИЛ, включая несколько командиров», — также сообщил Дэвис.

А первым ликвидацию лидера террористов подтвердил президент Афганистана Ашраф Гани.

Афганские власти считают, что Хасиб причастен к организации нескольких терактов в стране. Например, известно, что именно он отдал приказ атаковать военный госпиталь в Кабуле, в результате чего погибли десятки медработников.

Абдул Хасиб занял место главы террористической группировки ИГИЛ в Афганистане после того как военные США ликвидировали его родственника Хафиза Сайеда Хана летом 2016 года. Он погиб во время атаки американского беспилотника.



Пресс-секретарь Минобороны США Гордон Троубридж сообщал о том, что Сайед Хан был уничтожен в результате спецоперации американского и афганского спецназа в южной провинции Нангархар.

Хан был известен «непосредственным участием в нападениях на военнослужащих США, а также коалиционных сил», а также организовывал теракты против афганского населения.

«Смерть Хана окажет влияние на усилия группировки по вербовке новобранцев и приведет к срыву ее операций в Афганистане и всем регионе», — заключали тогда в ведомстве.

Однако, несмотря на совместные действия военных США и Афганистана, ситуация в стране в последнее время значительно ухудшилась в связи с «весенним наступлением» движения Талибан (Террористическая организация запрещена на территории РФ, — прим. ФАН), а также усилением влияния ИГИЛ в стране.

И хотя Пентагон регулярно сообщает об уничтожении боевиков, их число неуклонно растет.

Нынешняя группировка ИГИЛ, действующая на территории Афганистана, по данным Генерального штаба Вооруженных сил РФ насчитывает 3,5 тысячи человек. А к 2018 году ее численность вырастет до семи тысяч.

«Возрастает в Афганистане и присутствие «Исламского государства* Ирака и Леванта». Сегодня в рядах исламистов воюет около 3,5 тысячи человек. К концу 2018 года они намерены увеличить свою численность не менее чем в два раза», — сообщил начальник главного управления генерал-полковник Игорь Коробов.

При этом военный эксперт отметил, что ведущую роль в ячейках ИГИЛ в Афганистане играют опытные бойцы, возвращающиеся из Сирии.



Кроме того укреплению террористов в Афганистане способствует наличие у них финансовых средств, которые текут к ним с подконтрольных территорий в Ираке и Сирии.

«Укреплению позиций ИГИЛ способствует наличие у террористов существенных финансовых средств. Они поступают главным образом с контролируемых ими территорий в Ираке и Сирии, от зарубежных «спонсоров», в том числе из стран Персидского залива и за счет противоправной деятельности на территории самого Афганистана. Используя этот ресурс, а также сформированный не без участия средств массовой информации имидж самой успешной исламистской группировки в мире, лидерам ИГИЛ удалось привлечь «под свои знамена» отдельные формирования Исламского движения талибов», — заявил Коробов.

Напомним, что в ответ на успехи, достигнутые группировкой «Исламское государство» в июне и июле 2014 года, некоторые государства начали вмешиваться в продолжающуюся гражданскую войну в Сирии и Ираке, а затем и в Ливии. Именно быстрые территориальные завоевания в Ираке и Сирии в первой половине 2014 года, а также жестокость и нарушения прав человека, осуждённые международным сообществом, и боязнь дальнейших неожиданных последствий гражданской войны в Сирии вынудили многие страны начать военные действия против ИГИЛ.

По данным на апрель 2015 года, после многочисленных боев ИГИЛ потеряло 25—30% захваченных в Ираке территорий.

30 сентября 2015 года, по просьбе сирийского правительства, Российская Федерация вмешалась в начала военную операцию в этой стране.

* Организация запрещена на территории РФ.