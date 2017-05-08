Неизвестные открыли огонь по траурной церемонии в Чикаго, есть жертвы

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Чикаго, 8 мая. Двое злоумышленников открыли огонь по траурной процессии в США, в результате два человека погибли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно данным телеканала, два неизвестных человека появились из переулка и внезапно открыли огонь из автоматических винтовок по траурной церемонии, проходившей в воскресенье в Брайтон парке.

В результате обстрела погибли два человека, восемь человек пострадали. В настоящее время местная полиция ищет злоумышленников.