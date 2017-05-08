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Происшествия
Неизвестные открыли огонь по траурной церемонии в Чикаго, есть жертвы

Неизвестные открыли огонь по траурной церемонии в Чикаго, есть жертвы

9:43  8 Мая 2017
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Двое мужчин открыли огонь по траурной церемонии в Чикаго, есть жертвы

Чикаго, 8 мая. Двое злоумышленников открыли огонь по траурной процессии в США, в результате два человека погибли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно данным телеканала, два неизвестных человека появились из переулка и внезапно открыли огонь из автоматических винтовок по траурной церемонии, проходившей в воскресенье в Брайтон парке.

В результате обстрела погибли два человека, восемь человек пострадали. В настоящее время местная полиция ищет злоумышленников. 

 

#сша #чикаго #перестрелка
Дана Балан
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